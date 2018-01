Brasil é campeão no Futsal A seleção brasileira de Futsal conquistou neste domingo o tetracampeonato do mundialito ao golear a Argentina por 4 a 1, em Joinville. Com dois gols do artilheiro da competição, Índio, e um de Fininho e outro de Manoel Tobias, a seleção assegurou a sua condição de favorita no torneio. O gol de honra dos argentinos foi marcado por Wilhelm. A seleção de Portugal ficou com o terceiro lugar na competição depois de derrotar a República Checa por 1 a 0.