Brasil é campeão sul-americano Sub-17 O Brasil conquistou o título sul-americano Sub-17, ao empatar com o Uruguai por 2 a 2, neste domingo, em Maracaibo, na Venezuela. Tanto os brasileiros quanto os uruguaios garantiram vaga no Mundial da categoria, que acontece em setembro, no Peru. A seleção brasileira terminou o quadrangular final do Campeonato Sul-Americano com 7 pontos, o mesmo que o Uruguai, mas levou vantagem nos critérios de desempate - teve melhor saldo de gols. E assim, conquistou seu 7º título na história do torneio. No jogo deste domingo, Figueroa abriu o placar para os uruguaios, mas Ramón e Kerlon viraram para o Brasil. Depois, o mesmo Figueroa fez mais um, o que foi insuficiente para tirar o título dos brasileiros.