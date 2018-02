Brasil e Chile empatam por 1 a 1 O árbitro argentino Horacio Elizondo foi a estrela no empate por 1 a 1 entre Brasil e Chile. Deu gol em impedimento para o time de Parreira e marcou pênalti inexistente aos chilenos aos 44 minutos do segundo tempo. Mas o resultado acabou sendo bom para o Brasil ? líder invicto e isolado das Eliminatórias com 13 pontos. Havia uma grande expectativa dos dois lados. A rivalidade entre brasileiros e chilenos que era morna se tornou aguda depois da farsa de Rojas nas Eliminatórias para a Copa de 1990 que custou a suspensão do Mundial de 1994. Os chilenos começaram a partida utilizando dois grandes trunfos: a velocidade do time e instabilidade da zaga brasileira. Logo aos dois minutos, Pizarro lançou Navia nas costas do fraco Roque Júnior. O atacante bateu por cima de Dida e a bola tocou no travessão. Aos sete minutos, a torcida chilena ficou revoltada. Maldonado chutou e Roberto Carlos estava com o braço esquerdo esticado. O árbitro argentino Horacio Elizondo poderia ter marcado o pênalti. Preferiu interpretar como bola na mão. Depois dos sustos, o Brasil mostrou suas armas. A técnica e o toque de bola. Edu substituía bem até demais o suspenso Zé Roberto. Kaká, Ronaldo, Luís Fabiano tabelando iam encurralando a vulnerável zaga chilena. O jogo estava aberto, quando aos 15 minutos, o argentino Elizondo cometeu um erro grave. Ronaldo tocou para Kaká que de calcanhar achou Luís Fabiano livre. E impedido ? imagens da televisão confirmaram 53 centímentros. O artilheiro do São Paulo driblou o goleiro Tapia e marcou: Brasil 1 a 0. Os chilenos se perturbaram por alguns minutos. Mas recuperada a confiança, o recurso de forçar cruzamentos nascidos nas costas de Cafu e Roberto Carlos. Foi assim que cabeçadas de González e Navia obrigaram Dida a fazer excelentes defesas. A atuação de Roque Júnior era péssima. No segundo tempo, Juvenal Olmos colocou seu time ainda mais no ataque. Adiantou a marcação na saída de bola brasileira. Queria o empate de qualquer maneira. Parreira tratou de compactar o Brasil na intermediária, assumindo a postura dos contragolpes. A correria dos chilenos contra a técnica dos brasileiros produziam lances emocionantes de lado a lado. Tentando ganhar o meio-de-campo, Parreira tirou o cansado Kaká pelo vigor de Júlio Baptista aos 26 minutos. Aos 28, Juninho Pernambucano cobrou falta e Júlio Baptista cabeceou no travessão. O Chile continuou insistindo na bola aérea e perdendo gols. A chance maior foi aos 41 minutos quando Galas cabeceou para fora nas costas de Roque Júnior. Mas aos 43 minutos, o árbitro Elizondo compensou o gol em impedimento errando novamente. Marcou pênalti de Cafu em Fuentes que se jogou. Navia bateu forte e empatou aos 44 minutos. O resultado acabou sendo justo.