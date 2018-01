Brasil: é dia de se garantir na Copa A Seleção Brasileira pode fazer história neste domingo na Capital Federal. Liderada por um quarteto de frente capaz de fazer inveja a qualquer seleção do mundo, o Brasil enfrenta o Chile, às 16 horas, no Estádio Mané Garrincha, para carimbar sua iminente participação em mais uma Copa do Mundo. O jogo vale vaga. E o Brasil é o único país a disputar todos os mundiais da Fifa. Kaká, Robinho, Ronaldo e Adriano são os homens encarregados de construir o placar e garantir a Seleção Brasileira na Alemanha com duas rodadas de antecedência para o fim das Eliminatórias. Uma vitória por qualquer marcador classifica o Brasil em Brasília. O time de Carlos Alberto Parreira soma 27 pontos e ocupa a segunda posição na tabela, atrás da Argentina (31), já garantida para o Mundial de 2006. Um empate também carimba o passaporte da Seleção, pois mesmo se a Colômbia bater o Uruguai neste domingo, o time sul-americano chegaria no máximo a 28 pontos e perderia para o Brasil no critério de confronto direto, uma vez que perderam por 2 a 1 e empataram por 0 a 0. As quatro primeiras seleções estarão na Alemanha em junho de 2006. O quinto colocado briga na repescagem com o finalista da Oceania. Parreira não está para brincadeiras. Demonstrou isso durante a semana em que esteve à frente do elenco em Teresópolis. Ele não quer deixar a oportunidade de classificação passar. Esse foi um dos motivos para escolher Robinho no lugar de Ronaldinho Gaúcho, suspenso. Parreira quer um time ofensivo, que faça gols e liquide a fatura já nesta rodada. No primeiro dia da Seleção na Granja Comary, o treinador acabou com a especulação sobre a possibilidade de Ricardinho compor o meio-de-campo com Kaká. Disse logo que Robinho seria o titular, e formaria com Ronaldo e Adriano o ataque da Seleção. Depois, preferiu recuar um pouco o jogador do Real Madrid para que ele pudesse ajudar Kaká na armação. Teme que os homens de frente fiquem isolados. "O que não quer dizer que Robinho ficará impedido de chegar ao ataque em mostrar todo o seu talento. Todos os quatro terão liberdade." E espera-se muito de Robinho hoje. Brasília quer ver suas pedaladas, ainda mais agora que usará a camisa 10, a mesma que pertenceu a Pelé. Parreira espera um Chile fechado, sem se expor no Mané Garrincha mesmo ainda tento chances de se classificar ou de brigar na repescagem. A equipe do técnico Nelson Acosta soma 20 pontos e pode chegar a 29 caso vença suas três últimas partidas. Por isso, todo cuidado é pouco em Brasília. A Seleção terá liberdade para pressionar desde o começo do jogo, mas sem ir com muita sede ao pote. Parreira demonstrou alguma preocupação com a ansiedade do elenco em querer matar o jogo logo de cara. Pede paciência aos atletas e ao torcedor de Brasília. Quer seu time tocando a bola e esperando o momento certo para dar o bote, a marca registrada das equipes sob o seu comando. A Robinho, a grande sensação da Europa e da Seleção, Parreira pediu mais participação tática no meio, evitando se embolar com Ronaldo e Adriano. O capitão Cafu também alertou para a necessidade de o torcedor ter paciência com o time, pois somente assim o gol sairá naturalmente. "Mas o torcedor brasileiro nunca teve paciência com a Seleção. Ele tem de entender que a partida vale muito e por isso precisamos da ajuda dele até o fim", disse o técnico. E vale mesmo. Vale mais uma participação em Copa. Vale sua hegemonia no futebol. Pode valer ainda o começo da conquista do hexa.