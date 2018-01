Brasil é eliminado pela 3ª vez nas quartas-de-final da Copa Na chamada revanche de 1998, o fantasma francês voltou a assombrar a seleção brasileira neste sábado e eliminou o time comandado pelo treinador Carlos Alberto Parreira da Copa do Mundo da Alemanha. Com um gol de Thierry Henry, os europeus ganharam por 1 a 0, em partida válida pelas quartas-de-final. Essa é a terceira vez que a equipe nacional cai nesta fase em Mundiais. Além da derrota em Frankfurt, o Brasil já havia sido superado pelos "Bleus" em 1986, na Espanha. Na ocasião, o time comandado por Telê Santana foi superado nas cobranças de pênaltis por 4 a 3 - o jogo terminou empatado por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Mas o primeiro fracasso nas quartas-de-final aconteceu no Mundial da Suíça, em 1954, quando o Brasil perdeu por 4 a 2 para a Hungria. O Brasil terminou o torneio na sexta colocação. Na partida deste sábado, a torcida brasileira esperava uma revanche depois da derrota por 3 a 0 para a França na decisão da Copa do Mundo de 1998, que foi realizada em território francês.