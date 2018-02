Brasil é favorito na Copa, diz dirigente argentino O presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Julio Grondona, declarou nesta quinta-feira que a seleção brasileira é superior a todos os países que disputarão a Copa do Mundo na Alemanha, a partir do dia 9 de junho. "Por sua plasticidade, elasticidade e irresponsabilidade, o Brasil tem um futebol superior aos demais participantes do Mundial. Assim, as coisas saem com facilidade, ainda que o excesso de confiança possa prejudicar", declarou Grondona, que também é vice-presidente da Fifa. O dirigente também descartou uma possível suspensão da Copa na Alemanha por causa da gripe aviária. "Tudo está vendido. Não se pode suspender a competição", afirmou Grondona. A Argentina está no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Costa do Marfim, Sérvia & Montenegro e Holanda.