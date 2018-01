Brasil é favorito nas apostas para Copa Independentemente do resultado do sorteio dos grupos que acontece nesta sexta-feira em Leipzig, na Alemanha, o Brasil é o favorito disparado para o título da Copa do Mundo de 2006. Tanto entre personalidades do futebol, como Beckenbauer, Pelé e Platini, como entre torcedores de todo o mundo que fazem palpites em sites na internet. As apostas na seleção brasileira são o dobro das do segundo colocado, a Argentina. A situação é exatamente essa na casa de apostas William Hill, a mais famosa da Inglaterra, que aceita palpites de torcedores de todo o mundo pela internet. Até hoje, o Brasil era o favorito disparado, pagando 3,75 euros para cada um apostado. Exemplo: se alguém apostar 100 euros na seleção brasileira como campeã mundial, ganhará 375 euros se sair o hexa. Em segundo lugar, muito atrás, estão os argentinos, que pagam 7,5 euros para cada um apostado. E em terceiro está a Inglaterra, com ajuda dos torcedores do país, fanáticos por esse tipo de jogo. A aposta na seleção inglesa vale 8 euros para cada um investido. Depois, empatados, estão Itália e Alemanha, com nove por um. Do outro lado da tabela, os dois maiores azarões da Copa são seleções da Concacaf. Trinidad e Tobago paga 750 por um, contra 500 por um da Costa Rica. Logo depois estão Irã e Arábia Saudita, que pagam 500 euros por um. Mas essas cotações podem mudar um pouco nesta sexta-feira, quando forem definidos os grupos da Copa. Afinal, cair numa chave fácil pode aumentar as chances de uma seleção. Por isso, as atenções do mundo inteiro estarão voltadas para Leipzig, na Alemanha, onde a partir das 17 horas (horário de Brasília) acontece o sorteio - a Globo, SporTV e ESPN Brasil transmitem o evento ao vivo.