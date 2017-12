Brasil e Gana tem histórico de decisões entre garotos Brasil e Gana têm um longo histórico de confrontos decisivos em Mundiais - mas todos de categorias de base. Cinco titulares do time de Parreira já enfrentaram os ganeses na base: Dida, Juan, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. Só o zagueiro perdeu. No total, foram cinco jogos envolvendo equipes Sub-17 ou Sub-20, incluindo três finais, uma semifinal e uma partida de quartas-de-final. O Brasil levou a melhor em três oportunidades, Gana em duas. Somente em uma dessas partidas não havia nenhum jogador do atual elenco brasileiro. A rivalidade começou pra valer na final do Mundial Sub-20 de 1993, disputado na Austrália. Com Dida no gol, o Brasil venceu Gana, do zagueiro Kuffour, por 2 a 1. Esse foi o único confronto entre Brasil e Gana na categoria Sub-20. Todos os outros quatro foram na Sub-17. Na decisão do torneio de 1995, no Equador, a Seleção foi derrotada por 3 a 2. O goleiro Júlio César e o zagueiro Juan estavam no time brasileiro. O meia Stephen Appiah, atual capitão do time de Gana, também jogou aquela final. Em 1997, os dois países voltaram a fazer a final do Sub-17, desta vez no Egito e com revanche brasileira: 2 a 1. Ronaldinho Gaúcho já era o camisa 10 do Brasil. No time de Gana estava o zagueiro Daniel Quaye. Dois anos depois, na Nova Zelândia, Brasil e Gana se encontraram nas semifinais. A decisão saiu nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Os brasileiros, com o meia Kaká e o atacante Adriano, venceram por 4 a 2. No time de Gana, o destaque já era o meia Essien, hoje no Chelsea. O único confronto entre Brasil e Gana nas categorias de base que não possui um jogador do elenco comandado por Carlos Alberto Parreira aconteceu nas quartas-de-final do Mundial Sub-17 de 1991, na Itália: Gana venceu por 2 a 1. Com suas seleções principais, Brasil e Gana só se enfrentaram uma vez: uma massacrante vitória da Seleção por 8 a 2, em amistoso realizado em 27 de março de 1996, em São José do Rio Preto. Do atual elenco brasileiro, só o goleiro Dida jogou aquela partida. Pelo lado de Gana, jogaram o goleiro Kingston e o zagueiro Kuffour.