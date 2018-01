Brasil é hexacampeão em Toulon Com gols de Pinga e Dagoberto, a seleção brasileira Sub-21 conquistou hoje, o hexacampeonato do XXX Torneio de Toulon, ao vencer a Itália por 2 a 0, na final da competição. O Brasil terminou a competição invicto: dia 6 de maio venceu a Polônia por 4 a 0; dia 8, venceu a China por 3 a 1; dia 10, empatou com Portugal em 0 a 0; dia14, empatou com a Inglaterra em 0 a 0. Os cinco títulos anteriores foram conquistados nos seguintes anos: 1980, 81, 83, 95 e 96. A delegação brasileira retornará da França amanhã, às 20h15m, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.