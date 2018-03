Brasil e Hungria se enfrentam dia 28 A Federação Húngara de Futebol confirmou, nesta sexta-feira, que sua seleção jogará um amistoso contra o Brasil dia 28, no estádio Ferenc Puskas, em Budapeste. "Após quatro semanas de negociações, o jogo foi confirmado. Queremos que seja um presente especial a todos os húngaros antes de nos unirmos à União Européia, dia 1º de maio", anunciou o presidente da federação, Imre Bozóky. A Hungria é uma das poucas seleções que o Brasil nunca obteve uma vitória. Nas duas vezes em que se enfrentaram em copas, os húngaros saíram vencedores: 4 a 2, em 1954; e 3 a 1 em 1966. "Enfrentar os campeões do mundo é uma grande coisa, mas também não devemos nos esquecer do resultado. O futebol é um jogo de milagres e podemos esperar que a equipe menor derrote os gigantes", disse o alemão Lothar Matthaeus, técnico da Hungria.