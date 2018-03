Brasil é incógnita a um ano da Copa A próxima Copa começa no dia 31 de maio de 2002. A 365 dias do evento esportivo de maior prestígio no mundo sobram dúvidas, a começar pelos classificados. Por enquanto, estão garantidos os anfitriões Japão e Coréia do Sul, além da França, na condição de atual campeã. Outras 29 vagas continuam abertas. Os preparativos também não entusiasmam, ao contrário de torneios anteriores. Os organizadores são rivais e brigam até para saber o nome de qual país vem na frente. Mas o grande mistério, pelo menos para os brasileiros, gira em torno da seleção. Não se sabe qual é a base e pela primeira vez há o temor forte da desclassificação. O Brasil é quarto colocado, atrás de Argentina, Paraguai e Equador e, em 13 partidas raramente arrancou aplausos. Leia mais no Estado de S.Paulo