Brasil e Inglaterra farão partida amistosa no Catar

A Inglaterra confirmou nesta quarta-feira, em nota publicada no site oficial da Federação Inglesa de Futebol, a realização de um amistoso com a seleção brasileira em 14 de novembro, no Estádio Internacional de Khalifa, em Doha, no Catar.

O clássico confronto irá reunir duas seleções que já garantiram vaga na Copa do Mundo de 2010 com antecedência. O último duelo entre os países aconteceu em 1.º de junho de 2007, quando o Brasil empatou por 1 a 1 com o rival na reinauguração do Estádio de Wembley, em Londres.

A Federação Inglesa informou que a realização do amistoso em novembro faz parte em uma obrigação contratual, firmada antes do duelo de 2007, que previa a realização de uma nova partida dentro do prazo máximo de três anos.

O italiano Fabio Capello, técnico da Inglaterra, comemorou o agendamento do amistoso. "Jogar com uma seleção como o Brasil será um momento importante para nós. Nós podemos entender mais sobre nós mesmos e sobre o nível que nós temos de alcançar jogando com as melhores seleções", afirmou o treinador.

Antes de enfrentar os ingleses, o Brasil irá disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. No dia 11 de outubro, a seleção comandada por Dunga enfrenta a Bolívia, em La Paz, e no dia 14 do mesmo mês fecha sua participação no qualificatório para o Mundial contra a Venezuela, em Campo Grande (MS).