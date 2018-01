Brasil é maior exportador de jogadores A conceituada revista inglesa The Economist publica na edição desta semana artigo apontando o Brasil como o maior exportador de jogadores do planeta. Segundo a revista, o País exportava 130 jogadores no início dos anos 90. O número subiu para 850, em 2004, aumento de mais de 600% em 15 anos. O artigo também menciona a baixa média de público e escândalos com dirigentes.