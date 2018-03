Brasil e México decepcionam: 0 a 0 Pobre torcida mexicana. Fez festa, encheu o estádio Jalisco, em Guadalajara, e cantou o hino de seu país com entusiasmo. Em troca, foi ?brindada? com um jogo chato, sem nenhum atrativo. E o resultado da partida México x Brasil, nesta quarta-feira, não poderia ter sido mais coerente: empate por 0 a 0. A lição que ficou para os brasileiros é que, pelo menos nesse início de trabalho do técnico Carlos Alberto Parreira, que continua sem vencer desde a volta ao comando da seleção, o grande desafio vai ser combater o desinteresse dos atletas nesses amistosos. Quando Parreira desdenha de qualquer competição que não seja as Eliminatórias e diz que tanto torcedores como a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terão de ser pacientes em relação a resultados, tem suas razões. O problema desse comportamento é que parece influenciar no rendimento dos jogadores. Ronaldo estreou como capitão, porém continua devendo a prometida atuação ao treinador. Nesta quarta-feira, em Guadalajara, foi um exemplo típico. Raramente a seleção brasileira demonstrou-se tão apática como no primeiro tempo diante dos mexicanos. Jogadores mal posicionados, equipe recuada como se fosse Honduras ou Nicarágua e um meio-campo sem criatividade. Azar dos torcedores locais, que usavam mais camisas amarelas do Brasil, pela qual pagavam até US$ 70, do que as verdes mexicanas. É verdade que a falta de entrosamento pesa nessas horas e serve para explicar vários pontos, mas não justifica o descaso, traduzido no número de finalizações no primeiro tempo: 0, certamente um dos recordes negativos na história do futebol brasileiro. Até Parreira se irritou. "Fomos muito mal, não jogamos. Precisamos mudar o sistema", afirmou o treinador quando se dirigia aos vestiários do estádio Jalisco logo após o encerramento da primeira etapa. A dinâmica do jogo só mudo no segundo tempo. Além do ?pito? no grupo, Parreira mexeu em todos os setores da equipe. O meio-de-campo avançou e o toque de bola melhorou. Conclusão: pelo menos os chutes a gol reapareceram, embora a mira se mostrasse cega e levassem pouco perigo ao adversário. Mas o treinador brasileiro se mostrou tímido nas substituições. O santista Diego, que despertava as maiores atenções ao lado de Robinho, jogou apenas sete minutos. Já seu colega de Santos não tirou o agasalho. Decepção para os mexicanos que foram ao estádio Jalisco e para os brasileiros, que esperavam muito mais da seleção pentacampeã. Ficha técnica: México: Oswaldo Sanchez; Briseño, Duilio Davino, Marquez e Carmona; Valdez (Rergis), Bravo (Peres), Pavel Pardo (Lopez) e Ramón Morales (Rubiroza); Borghetti e Arellano (Medina). Técnico: Ricardo Lavolpe. Brasil: Dida; Belletti, Edmílson, Ânderson Polga (Luisão) e Júnior (Athirson); Gilberto Silva (Emerson), Kleberson, Zé Roberto (Diego) e Ronaldinho Gaúcho; Amoroso (Juninho Pernambucano) e Ronaldo. Técnico: Carlos Alberto Parreira. Árbitro: Oscar Ruiz (Colômbia). Cartão amarelo: Ânderson Polga, Ronaldinho Gaúcho, Carmona e Bravo. Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (MEX).