Brasil é o favorito de Alex Ferguson A Copa do Mundo da Alemanha ocorre apenas em meados do próximo ano. Mas o desempenho da seleção brasileira já chama a atenção dos maiores especialistas europeu. ?Será muito difícil encontrar uma equipe que consiga bater o Brasil?, afirmou sir Alex Ferguson, técnico do Manchester United . Em entrevista à Agência Estado, Ferguson não poupou elogios ao time de Parreira. Eis os principais trechos da entrevista: Agência Estado - A um ano da Copa do Mundo, como o senhor avalia as chances das seleções para a competição? Ferguson - Os favoritos são mais uma vez os brasileiros, sem qualquer dúvida. Estão jogando muito bem e será difícil encontrar uma equipe que os consiga bater. Há excelentes jogadores em praticamente todas as posições e o grupo está atuando bem. Agência Estado - A equipe não teria atingido seu pico um ano antes do ideal? Ferguson - Não acredito. Agência Estado -Como o senhor compara a equipe de hoje em relação a que ganhou o pentacampeonato em 2002? Ferguson - Na Coréia e Japão, a seleção brasileira teve dois pilares: a energia de Roberto Carlos e Cafu e o talento de Ronaldo. Foram eles que levaram a equipe ao título. Acho Cafu um caso impressionante. Há dez anos ele atua de forma excelente. Como vocês explicam isso? Ele tem dois corações? Desta vez, para a Copa, além desses fatores, toda a equipe está jogando bem. Para completar, em 2002, Ronaldinho Gaúcho não havia consolidado seu talento. Para 2006, o Brasil tem essa arma. Agência Estado -Quem seria o principal rival do Brasil no Mundial? Ferguson - Acredito que seja a Alemanha, pois joga em casa. A Inglaterra também tem um bom time. Mas os brasileiros são os favoritos.