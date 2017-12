Brasil é o segundo no ranking do jogo limpo da Copa A Fifa divulgou neste sábado o "ranking do jogo limpo" das seleções que disputam a Copa do Mundo da Alemanha. As equipes que cometeram o menor número de faltas e receberam menos cartões possuem mais pontos do que os países "violentos". O Brasil é o segundo colocado do ranking, ao lado da Espanha, com 895 pontos. O destaque da seleção brasileira fica por conta do zagueiro Lúcio, que ainda não cometeu nenhuma falta na competição. Gana, adversário dos brasileiros nas oitavas da Copa, é uma das seleções mais violentas e está em 27.º lugar, ao lado da Angola. Já a seleção que está no topo do jogo limpo é a França, com 905 pontos. Os franceses serão os adversários da Espanha nas oitavas da Copa. Ranking do jogo limpo da Fifa: 1.º França - 905 pontos 2.º Brasil - 895 2.º Espanha - 895 4.º Suécia - 886 5.º Argentina - 867 5.º Alemanha - 867 7.º Equador - 857 8.º Inglaterra - 848 9.º Paraguai - 838 10.º Japão - 828 11.º Arábia Saudita - 819 11.º Suíça - 819 11.º Trinidad e Tobago - 819 14.º Holanda - 800 15.º República Checa - 791 15.º Coréia - 791 17.º México - 781 18.º Itália - 762 18.º Ucrânia - 762 18.º Costa do Marfim - 762 21.º Costa Rica - 752 21.º Irã - 752 21.º Portugal - 752 21.º Togo - 752 25.º Tunísia - 743 26.º Estados Unidos - 734 27.º Angola - 733 27.º Gana - 733 29.º Polônia - 724 30.º Austrália - 714 30.º Croácia - 714 32.º Sérvia e Montenegro - 667