Brasil é o sétimo classificado às oitavas-de-final Disputada a segunda rodada dos Grupos A, B, C, D, E e F, as oitavas-de-final da Copa do Mundo já têm sete das oito seleções participantes definidas. São elas, em ordem alfabética, Alemanha, Argentina, Brasil, Equador, Holanda, Inglaterra e Portugal. Nesta segunda-feira, mais uma seleção pode garantir vaga na segunda fase: a Espanha, em caso de vitória sobre a Tunísia e empate ou derrota da Ucrânia no jogo contra a Arábia Saudita, ambos pelo Grupo H. Classificados: Grupo A: Equador e Alemanha Grupo B: Inglaterra Grupo C: Argentina e Holanda Grupo D: Portugal Grupo F: Brasil Com chances de classificação: Grupo B: Suécia e Trinidad e Tobago Grupo D: México e Angola Grupo E: Itália, República Checa, Gana e Estados Unidos Grupo F: Austrália, Croácia e Japão Eliminados: Grupo A: Polônia e Costa Rica Grupo B: Paraguai Grupo C: Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro Grupo D: Irã