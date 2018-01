Brasil é o time do sonhos, diz Crespo O atacante argentino Hernán Crespo repondeu com elegância aos elogios que o lateral Roberto Carlos fez à seleção argentina. Procurando não alimentar a rivalidade entre as duas equipes - que se enfrentam nesta quarta-feira em Buenos Aires- o centroavante do Milan foi objetivo. "O Brasil é o dream team , e com todo respeito pela opinião que possa ter o Roberto Carlos, a realidade é outra", disse o argentino. "O Roberto Carlos é muito inteligente nas suas declarações. Foi humilde", declarou o Crespo, sugerindo que o brasileiro está tentando reduzir a pressão que o Brasil deve sofrer no jogo de quarta. "Isto não pode nos envergonhar. O Brasil é o melhor do mundo, o candidato número um para a próxima Copa do Mundo. No entanto, eles (os brasileiros) vão enfrentar uma equipe que sabe o que quer", comentou. De acordo com o goleador argentino, sua equipe "vai demonstrar a importância de ser o mandante em partidas decisivas como a desta quarta-feira". Com relação à liderança da Argentina na classificação das eliminatórias sul-americanas, Crespo disse que "isso não garante nada". "Nas duas eliminatórias passadas terminamos em primeiro, mas o Brasil, que andou irregular, jogou duas finais nos mundiais e ganhou uma", lembrou. Segundo Crespo, "esta partida vai além das eliminatórias, das classificações, do próximo Mundial e de qualquer coisa. É um Brasil e Argentina com necessidades de vitória".