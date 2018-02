Brasil e Paraguai brigam pela liderança no sub-20 Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira enfrenta nesta segunda-feira o Paraguai pela última rodada do Grupo A do Sul-Americano sub-20. Para terminar em primeiro na chave, o Brasil precisa de um simples empate, já que possui dois pontos de vantagem sobre os rivais. O técnico Nelson Rodrigues terá a disposição a dupla de zaga titular, formada por Eliezio e Thiago Heleno, que estavam suspensos por causa do segundo cartão amarelo. Já no ataque, Alexandre Pato e Luiz Adriano devem começar jogando, uma vez que ambos possuem um bom entrosamento. Já os paraguaios, muito criticados pela imprensa local, apostam na pressão da torcida para conseguir derrotar os brasileiros. Por esse motivo, o técnico Ernesto Mastrángelo pediu empenho aos jogadores. "O importante é jogar com o coração bem quente. Temos de mostrar garra." Brasil e Paraguai estão classificados ao hexagonal final, assim como o Chile, que folga na rodada. Peru e Bolívia, que fazem o outro jogo do grupo, já estão eliminados. Os quatro primeiros do Sul-Americano garantem vaga para o Mundial da categoria. Além disso, os dois melhores irão para a Olimpíada de 2008. Brasil x Paraguai Brasil: Muriel; Amaral, Eliezio, Thiago Heleno e Fernando; Carlinhos, Leandro Lima, Lucas e Willian; Luiz Adriano e Alexandre Pato. Técnico:Nelson Rodrigues. Paraguai: Roberto Fernández; Gustavo Noguera, Pablo Aguilera, Nery Bareiro e Richard Salinas; Luis Cáceres, Romero, Estigarribia e Osmar Molinas; Cristian Bogado e Pablo Velázquez. Técnico: Ernesto Mastrángelo. Árbitro: Robert Silvera (Uruguai) Estádio: Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero (Paraguai)