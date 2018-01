Brasil e Suécia fazem tira-teima no Mundial A seleção brasileira feminina de futebol joga contra a Suécia na quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília) - com transmissão ao vivo da ESPN Brasil -, em Boston, pelas quartas-de-final do Mundial disputado nos Estados Unidos. Os dois países já se enfrentaram em duas das três edições da competição. Até agora, uma vitória para cada lado. Em 1991, ainda na primeira fase do Mundial, as suecas venceram por 2 a 0. No torneio seguinte, em 1995, o Brasil ganhou por 1 a 0. A Suécia, no entanto, nunca foi eliminada na primeira fase da competição. As brasileiras, por sua vez, foram desclassificadas na fase inicial nas duas primeiras edições - em 1999, o País fez a sua melhor campanha: após perder para os EUA nas semifinais, conquistou o terceiro lugar diante da Noruega. Dessa vez, no Mundial dos Estados Unidos, o Brasil terminou a primeira fase na liderança do grupo B, com 7 pontos. Venceu duas partidas - a primeira sobre a Coréia do Sul (3 a 0) e a segunda contra a Noruega ( 4 a 1) - e empatou com a França (1 a 1). Já a Suécia somou seis pontos e ficou atrás dos Estados Unidos na chave A. Para isso, venceu dois jogos, contra as seleções da Coréia do Norte (1 a 0) e da Nigéria (3 a 0), e perdeu para as norte-americanas (3 a 1). Também na quarta-feira acontece o jogo entre Estados Unidos e Noruega. As outras duas partidas das quartas-de-final estão marcadas para quinta, em Portland: Alemanha x Rússia e China x Canadá.