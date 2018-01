Brasil e Uruguai abrem hexagonal final O Brasil enfrenta o Uruguai nesta segunda-feira, às 22h30 (horário de Brasília), na abertura do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado na Colômbia - Record e ESPN Brasil transmitem ao vivo. O hexagonal final define o campeão sul-americano e classifica as quatro melhores equipes para o Mundial da Holanda, em julho. Na partida entre Brasil e Uruguai, no sábado à noite, ainda pela fase inicial, houve apenas um empate em 0 a 0. Para o técnico do Brasil, Renê Weber, o campeonato começa para valer nesta fase. "Agora começam os jogos mais difíceis, pois as equipes classificadas já jogaram quatro partidas. Todas estão preparadas e cada confronto será uma final", disse o brasileiro. Brasileiros e uruguaios já ganharam juntos 15 títulos sul-americanos no Sub-20. O Uruguai chega nesta fase invicto e sem levar um gol. O goleiro Néstor Muslera manteve sua invencibilidade de 360 minutos defendendo um pênalti de Rafael Sóbis, no fim do primeiro tempo do jogo contra o Brasil. As outras partidas da primeira rodada do hexagonal final são: Chile x Colômbia e Argentina x Venezuela.