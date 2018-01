Brasil e Uruguai decidem Sub-17 As seleções do Brasil e do Uruguai enfrentam-se hoje à noite, em Maracaibo (VEN), no encerramento do quadrangular final do Campeonato Sul-Americano sub-17. O confronto vale o título da competição, já que as duas equipes venceram as partidas anteriores e chegam à apoteose com 6 pontos. Equador e Colômbia, com zero, só cumprem tabela. Independentemente do resultado, brasileiros e uruguaios saem vencedores, porque garantiram as duas vagas para o Mundial do Peru, entre 16 de setembro e 12 de outubro. As cidades sedes são: Lima, Piura, Chiclayo e Trujillo. O Brasil joga com a vantagem do empate, pois tem saldo de gols melhor do que o rival: 5 a 3. Neste quadrangular final, a seleçãozinha fez 3 a 1 na Colômbia e 4 a 1 no Equador, enquanto os uruguaios sofreram para anotar 1 a 0 nos colombianos, depois de baterem os equatorianos por 4 a 2 no meio da semana.