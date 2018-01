Brasil e Uruguai empatam no Sub-20 Já classificada para o hexagonal final do campeonato sul-americano sub-20, a seleção brasileira não passou de um empate em 0 a 0 com o Uruguai na noite deste sábado, na cidade de Pereira, na Colômbia. Com o resultado, o Uruguai garantiu a classificação para a fase seguinte do torneio, classificatório para o Mundial da categoria, que acontecerá na Holanda. Além de Brasil e Uruguai, que abrem a fase final na próxima segunda-feira, também estão classificados Chile, Colômbia, Argentina e Venezuela. As quatro melhores equipes desta fase final garantem vaga no Mundial.