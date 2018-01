Brasil eliminado da Copa Pacífico A seleção brasileira sub-21 foi eliminada da III Copa Pacífico, disputada no Pananá, ao empatar por 3 a 3 com a Guatemala. Os gols brasileiros foram marcados por Paulo Krauss, do São Paulo, Diego, do Santos, e Rodolfo, do Fluminense. O Brasil havia sido derrotado por 3 a 0 para o time da casa, que nesta quinta-feira disputa o título da competição com a Guatemala.