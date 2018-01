Brasil: Eliminatórias já deram trabalho Sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, o Brasil não sofreu para se classificar para o Mundial/2006, na Alemanha. Ficou sempre entre os primeiros e obteve a classificação com duas rodadas de antecedência. Será que terminaram os pesadelos brasileiros em Eliminatórias? Nas últimas três edições, o sofrimento foi grande para se chegar ao Mundial. A pior campanha foi a de 2001. Por pouco o Brasil não caiu na repescagem. Venceu a Venezuela por 4 a 0, no dia 14 de novembro de 2001, em São Luiz do Maranhão, e classificou-se em terceiro nas Eliminatórias. O ?privilégio? da repescagem coube aos uruguaios. Deu tudo errado na campanha e a torcida duvidou até a última hora da classificação. O Brasil teve três técnicos ? Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão e Luiz Felipe Scolari ? mais dois interinos: Candinho e Antônio Lopes. Foram seis derrotas ? um recorde negativo. É verdade que o Brasil não tinha experiência no atual formato das Eliminatórias ? pontos corridos em turno e returno. Como campeão de 94, não participou das Eliminatórias para a Copa da França. Em 93, Carlos Alberto Parreira era o técnico e a Seleção passou por maus bocados. Sofreu a primeira derrota nas Eliminatórias: 2 a 0 para a Bolívia, em La Paz, com frango de Taffarel. Parreira chegou a pedir demissão ? não aceita ? e a torcida gritava os nomes de Telê Santana e Romário. O treinador cedeu ao segundo e o transformou em herói nacional. Convocou o ?Baixinho? na última partida das Eliminatórias, contra o Uruguai, no Maracanã, no dia 19 de setembro de 93, e Romário fez os dois gols da partida. ?Foi Deus quem me trouxe para o Brasil dar certo?, declarou um Romário nada humilde, após os jogos. Depois, Romário seria fundamental na campanha do tetracampeonato nos Estados Unidos, sendo artilheiro e principal jogador da campanha. Voltou como herói. Em 89, a classificação também foi dramática, com um desfecho no tapetão. O Brasil brigava com o Chile pela vaga. No jogo de ida, em Santiago, empate por 1 a 1. A decisão seria no Maracanã, no dia 3 de setembro. O Brasil saiu na frente ? gol de Careca, aos seis minutos do segundo tempo. Aos 25, uma torcedora lançou um sinalizador em direção ao campo. O foguete estourou perto do goleiro Rojas, que não teve dúvidas: caiu ao chão e foi retirado nos braços dos jogadores chilenos, com o rosto encharcado de sangue. O jogo foi interrompido. Depois, a farsa foi descoberta. Rojas simulou o ferimento ? auto-flagelou-se com uma lâmina que havia escondido dentro da luva esquerda. A Fifa deu vitória ao Brasil por 2 a 0, puniu o Chile, que ficou de fora da Copa de 90, eliminou definitivamente Rojas, então no São Paulo, do futebol e consagrou a ?fogueteira? Rosenery Mello, que chegou a posar nua para uma revista masculina.