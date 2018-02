Brasil empata com Colômbia no Sul-Americano sub-17 A seleção brasileira sub-17 empatou com a Colômbia por 0 a 0, nesta sexta-feira, em Latacunga, no Equador, pela penúltima rodada do hexagonal decisivo do Campeonato Sul-Americano, e adiou para domingo a provável festa pelo título. Com o resultado, o Brasil manteve-se na liderança do hexagonal com 10 pontos, e já garantiu a classificação para o Mundial da categoria, que será disputado em agosto e setembro, na Coréia do Sul. Também garantidos, os colombianos vêm em segundo, com 7 pontos, ao lado da Argentina, que empatou com a Venezuela por 1 a 1, mesmo placar do confronto entre Peru e Equador. Se vencer o Equador no domingo, em Quito, a seleção conquista seu oitavo título sul-americano, sem depender dos outros resultados da rodada. O Brasil buscará na Coréia, em agosto e setembro deste ano, o tetracampeonato mundial sub-17 - foi campeão em 1997, 1999 e 2003. Atualizado às 23h30