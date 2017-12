Brasil empata com gol de Ramon Com um gol de Ramon, de falta, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Brasil conseguiu empatar a partida contra a França, numa das semifinais da Copa das Confederações, em Suwon, na Coréia do Sul. A França vencia por 1 a 0 com gol aos 6 minutos, através de Pires. Depois da marcação do gol, a França recuou e passou a atuar no contra-ataque. O Brasil foi à frente e conseguiu equilibrar a partida. Até que aos 30 minutos, o meia Ramon igualou o placar numa bela cobrança de falta.