Brasil empata com Paraguai no Sub-20 A seleção brasileira Sub-20, com dois jogadores a menos durante todo o segundo tempo, conseguiu um empate por 1 a 1 com o Paraguai, na madrugada deste sábado, em Maldonado (Uruguai), em partida válida pela primeira rodada da fase final do Campeonato Sul-Americano da categoria. Mesmo com a desvantagem numérica, o Brasil dominou a partida e por pouco não venceu, com a trave salvando a meta paraguaia em duas oportunidades. Um chute de Jean, aos 29 minutos do segundo tempo, e depois um de William bateram na trave. Erwin Avalos abriu o marcador para o Paraguai, aos 14 minutos do primeiro tempo. Carlos Alberto, com belo chute de fora da área, empatou para o Brasil aos 21 minutos. No final da primeira etapa, dois jogadores brasileiros foram expulsos, um logo após o outro. O primeiro foi Dudu, por entrada dura em Avalos; na seqüência, Daniel Carvalho saiu por reclamação. O Brasil, que antes desse jogo havia vencido as quatro partidas anteriores, marcando 15 gols e sem sofrer nenhum, continua sendo a única equipe invicta no Sul-Americano. O técnico brasileiro Valinhos elogiou o comportamento dos jogadores e considerou que a equipe poderia ter vencido a partida. "O Brasil jogou bem no segundo tempo. Merecíamos ter vencido, dominamos o meio-campo e o ataque e criamos várias situações de gol", disse o treinador. Apesar das expulsões de Dudu e Daniel Carvalho nos últimos instantes do primeiro tempo, Valinhos preferiu não criticar a arbitragem e elogiou o desempenho dos colombianos, próximos adversários da seleção brasileira, na segunda-feira. Para ele, a Colômbia, que derrotou o Equador por 4 a 1, foi a "grande vencedora da rodada".