Brasil empata com Portugal no Sub-21 Após duas vitórias, a seleção brasileira Sub-21 empatou com Portugal por 0 a 0, nesta sexta-feira, no Torneio de Toulon, na França. Com o resultado, o Brasil foi a 7 pontos e continua na liderança do grupo A. A Inglaterra bateu a Polônia por 1 a 0 e tem 4 pontos, mas com um jogo a menos. Os ingleses, vice-líderes, serão os adversários do time brasileiro na última rodada da primeira fase.