Brasil empata com Turquia e é eliminado Na primeira competição desde a volta de Parreira, a seleção deu vexame. Ao empatar com a Turquia, por 2 a 2, nesta segunda-feira, em Saint-Etienne, na França, o Brasil caiu fora da Copa das Confederações. É a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1966 que o time brasileiro é eliminado na primeira fase de um torneio oficial da Fifa. Com algumas novidades no time titular, como Ilan e Maurinho, o Brasil saiu na frente no placar. O atacante Adriano marcou aos 22 minutos do primeiro tempo. A Turquia virou na segunda etapa, com Karadeniz e Yilmaz, aos 7 e aos 33, respectivamente. Alex ainda fez outro aos 48, mas não evitou a eliminação. Turquia e Brasil terminaram com o mesmo número de pontos (4 cada) e também com o mesmo saldo de gols (4). A vantagem dos turcos foi nos gols marcados: eles fizeram 4 e os brasileiros, 3. Agora, Turquia, segunda colocada do grupo B, enfrentará a França na semifinal de quinta-feira. Já a Colômbia jogará contra Camarões, que empatou com os Estados Unidos por 0 a 0 e ficou em primeiro da chave B da Copa das Confederações. E Parreira repete assim a trajetória de Emerson Leão, o treinador que levou ?equipe experimental? para a Copa das Confederações de 2001 e retornou da Ásia desempregado, mesmo tendo chegado à semifinal. Mas Parreira não irá perder o cargo porque tem prestígio na CBF. Ficha técnica: Brasil: Dida; Maurinho, Juan, Lúcio e Gilberto (Kleber); Kleberson, Emerson, Ronaldinho Gaúcho e Ricardinho (Alex); Ilan (Gil) e Adriano. Técnico: Carlos Alberto Parreira. Turquia: Rustu; Korkmaz, Akyel, Ozalan e Ibrahim; Ergun (Toraman), Selkun, Volkan (Yilmaz e depois, Balci) e Gokdeniz; Basturk e Tuncay. Técnico: Senol Gunes. Gols: Adriano, aos 22 minutos do primeiro tempo; Gokdeniz, aos 7, Yilmaz, aos 35, e Alex, aos 48 do segundo. Árbitro: Markus Merk (Alemanha). Cartão amarelo: Gilberto, Lúcio, Korkmaz e Alex. Cartão vermelho: Ronaldinho Gaúcho. Local: Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Etienne.