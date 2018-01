Brasil empata com Uruguai no Pré-Olímpico A seleção sub-23 tinha a pretensão de obter a terceira goleada no Pré-Olímpico no duelo com o Uruguai, neste domingo à tarde, em Concepción, no Chile. O time dirigido por Ricardo Gomes ficou só na intenção. Pela primeira vez no torneio topou com adversário de melhor qualidade ? ao contrário do que havia ocorrido com os frágeis Venezuela e Paraguai ? e conformou-se com empate por 1 a 1. Mesmo assim, continua na liderança do Grupo A, agora com 7 pontos, e torce para que o Chile (6) não passe pelo Paraguai no confronto desta terça-feira à noite. Os garotos do Brasil folgam e só voltam a campo na quinta-feira, quando decidem a vaga para a próxima fase contra os chilenos. O pequeno público ? pouco mais de 300 fanáticos por futebol ? que foi ao Estádio Municipal de Concepción acompanhou a apresentação menos inspirada dos brasileiros em três rodadas da competição. A formação era praticamente a mesma dos 3 a 0 diante dos paraguaios, com exceção de Elano, afastado por contusão e sem previsão de volta. O futebol é que foi diferente ? e para baixo. A equipe sentiu os efeitos do desgaste, enroscou-se em marcação eficiente dos rivais e suou para garantir o empate, que lhe garantiu a ponta na chave e a invencibilidade. O meio-campo teve pouca mobilidade e escassa ousadia. A defesa ficou exposta, em alguns lances, e os atacantes quase não apareceram (só Robinho incomodou, em dois chutes). Por isso, o Brasil levou susto quase no fim do primeiro tempo, quando os uruguaios armaram contra-ataque rápido e chegaram à vantagem. A bola foi levantada para a área, Estoyanoff ajeitou de cabeça e Vigneri completou. A reação veio quatro minutos mais tarde, com o empate em cabeçada de Robinho. O Uruguai só não passou à frente, em cima da hora, porque Gomes fez defesa difícil ? e já havia evitado um gol, ainda no 0 a 0). O segundo tempo foi arrastado e o Brasil não mudou a forma de jogar ? embora o treinador tenha colocado Marcel no lugar de Dagoberto para tornar o ataque mais ágil. Os lances de emoção limitaram-se a chute de Rochemback que bateu no travessão, a tentativa de Diego que foi para fora e a cabeçada de Marcel aos 45 minutos. O Uruguai se limitou a deixar o tempo passar, porque estava satisfeito com o empate. Com 1 ponto, ainda brigará pelo terceiro lugar ? para tanto, tem de ganhar de Venezuela (terça-feira) e Paraguai (quinta-feira).