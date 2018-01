Brasil empata e vai para a repescagem Apesar do time badalado, cheio de estrelas e bem superior a seus adversários, o Brasil não alcançou de maneira direta o quadrangular final do Pré-Olímpico e terá de passar pela repescagem. A equipe sub-23 apenas empatou com o Chile, por 1 a 1, nesta madrugada de sexta-feira, em Concepción, e acabou na segunda posição do Grupo A. Os chilenos, classificados, foram os campeões. Para avançar à fase decisiva, a seleção terá de ganhar no domingo, às 18 horas. O adversário será conhecido na noite desta sexta-feira, quando se enfrentam Argentina x Colômbia e Equador x Bolívia, pelo Grupo B. O Brasil pegará o terceiro colocado. A missão não será das mais fáceis. Além da pressão pela vitória, o time do técnico Ricardo Gomes não contará com Diego e Fábio Rochemback, suspensos. O Paraguai, que venceu o Uruguai por 2 a 1, também vai para a repescagem. O Brasil começou bem a partida, passando a impressão de que não teria dificuldade para superar os chilenos. Jogando no ataque, contra um adversário recuado, a equipe criou boas oportunidades. O melhor lance ocorreu em finalização de Elano, que Bravo salvou. A pressão deu resultado e o gol saiu antes da metade da primeira etapa. Rochemback cobrou escanteio e Alex fez 1 a 0, de cabeça, aos 18 minutos. Com a desvantagem no marcador, o Chile foi obrigado a buscar um pouco mais o ataque, o que, na teoria aumentaria os espaços para o Brasil e possibilitaria o contra-ataque com os velozes Robinho, Dagoberto e Diego. Nenhum dos três, no entanto, estava em noite inspirada. E, em vez de melhorar, o time acomodou-se e quase não incomodou mais o goleiro rival. O placar, magro e perigoso, não dava nenhuma segurança, mesmo com a superioridade técnica da seleção. O castigo foi merecido. Aos 17 minutos do segundo tempo, Beausejour empatou, de cabeça. Após o gol, os brasileiros se desconcentraram e não conseguiram mais criar jogadas, apesar de ter jogado em mais de 20 minutos com um jogador a mais ? Carrasco foi expulso.