Brasil empata na estréia do Sub-17 A seleção brasileira empatou na estréia do Mundial Sub-17, nesta quinta-feira, na cidade de Tampere, na Finlândia. A equipe ficou no 1 a 1 com Camarões, graças ao gol do atacante Abuda, do Corinthians, aos 38 minutos do primeiro tempo - Mawaye abriu o placar aos 5. O Brasil, que busca seu terceiro título mundial na categoria - venceu também em 97 e 99 -, volta a jogar domingo, contra Portugal. A seleção portuguesa lidera o grupo C, depois de ter vencido Iêmen por 4 a 3 na estréia. A seleção teve dois jogadores a mais desde os 20 minutos do segundo tempo - Mbia e Momo foram expulsos -, o Brasil não conseguiu a vitória. "Tivemos o domínio do jogo, mas não conseguimos transformar em gols as oportunidades criadas", afirmou o técnico Marcos Paquetá. "Trabalharemos amanhã para consertar algumas coisas para a partida contra Portugal, domingo." destaque da rodada foi o atacante ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu, de 14 anos, que marcou três gols na goleada dos Estados Unidos sobre a Coréia do Sul, por 6 a 1 - Owens, Watson e Curfman completaram o placar. O garoto, que já assinou um contrato de US$ 1 milhão com a Nike, é apontado como a grande sensação do torneio. O capitão de Serra Leoa, Samuel Barlay, também marcou três gols no empate da seleção africana por 3 a 3 contra a Espanha, considerada uma das favoritas ao título.