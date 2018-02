Brasil encara a Colômbia em busca do título no Sub-17 A seleção brasileira pode garantir nesta sexta-feira, com uma rodada de antecedência, a conquista do título do Campeonato Sul-Americano Sub-17, que está sendo disputado no Equador. Único time já com vaga assegurada no Mundial da Coréia do Sul - entre 18 de agosto e 9 de setembro -, o Brasil irá enfrentar a Colômbia, a partir das 17 horas (horário de Brasília), na cidade de Latacunga. Com três vitórias em três jogos no hexagonal final e um saldo de 10 gols, o Brasil lidera com três pontos de vantagem sobre Colômbia e Argentina. Venezuela e Peru têm três pontos e o Equador só perdeu nesta fase. Se ganhar nesta sexta-feira, o Brasil pode ser campeão antecipado se a Argentina não passar pela Venezuela. No outro jogo do dia, também em Latacunga, o Equador enfrenta o Peru. Os destaques brasileiros no Sul-Americano são o meia Lulinha, do Corinthians, e o lateral-esquerdo Fábio, do Fluminense. Eles são os dois principais artilheiros do campeonato: o primeiro já marcou 11 gols, enquanto o segundo fez 5.