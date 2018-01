Brasil encara Equador pela liderança Depois de golear a Bolívia por 4 a 2, na estréia do Sul-Americano Sub-17, na Venezuela, o Brasil volta a campo amanhã para enfrentar o Equador, às 22h10 (de Brasília) com transmissão da ESPN Brasil. Os equatorianos estrearam ontem com 3 a 1 sobre o Paraguai e têm 3 pontos no Grupo A, ao lado do próprio Brasil, além de Paraguai e Bolívia (com dois jogos).