Brasil encara Suécia no futebol feminino A seleção brasileira feminina de futebol empatou no sábado (1 a 1) com a França no Mundial dos Estados Unidos, em Washington. O resultado garantiu ao Brasil a primeira posição do Grupo B, com sete pontos, contra seis da Noruega e uma vaga para as quartas-de-final. Coréia do Sul e França foram eliminadas da competição, uma vez que apenas as duas primeiras avançam para a próxima fase. Agora, o Brasil enfrenta na quarta-feira a Suécia, que venceu a Nigéria neste domingo por 3 a 0. Na outra partida do dia, os Estados Unidos venceram a Coréia do Norte também por 3 a 0. Com os resultados, os Estados Unidos encerraram a primeira fase em primeiro do Grupo A, com nove pontos, seguido pela Suécia com seis pontos. Coréia do Norte e Nigéria foram eliminadas da competição. Na primeira fase o Brasil venceu dois dos três jogos - fez 3 a 0 na Coréia do Sul, com dois gols de Kátia Cilene e um de Marta e 4 a 1 na campeã olímpica Noruega, com gols de Daniela, Rosana, Kátia Cilene e Marta. No empate coma França, o gol foi da atacante Kátia Cilene. Pelo Grupo C, Alemanha e Canadá já estão classificadas para próxima fase. No sábado, a Alemanha que já estava classificada e jogou apenas para cumprir tabela goleou a Argentina por 6 a 1, enquanto o Canadá venceu o Japão por 3 a 1.