Brasil encerra o ano em 4.º no ranking feminino da Fifa

O Brasil ficou em quarto lugar no ranking feminino de futebol da Fifa, após ser ultrapassado pela Suécia. Esta foi a ultima edição da lista nesta temporada. Agora, uma nova atualização só acontecerá em 21 de março de 2008. O bom desempenho da seleção brasileira se deve à conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americano do Rio (vitória sobre os Estados Unidos por 5 a 0), e ao vice-campeonato da Copa do Mundo da Fifa, disputada na China - o Brasil perdeu a final para a Alemanha por 2 a 0. O bom reflexo do futebol feminino brasileiro também marcou a entrega do prêmio às melhores atletas do mundo. Marta ganhou pelo segundo ano consecutivo a bola de ouro da Fifa, enquanto Cristiane ficou com o bronze, atrás da alemã Birgit Prinz. A Alemanha encerrou a lista da Fifa na liderança, com 2.201 pontos, seguida pela seleção dos Estados Unidos. As 10 melhores seleções de 2007: 1.º Alemanha - 2.201 pontos 2.º Estados Unidos - 2.186 3.º Suécia - 2.086 4.º Brasil - 2.082 5.º Noruega - 2.040 6.º Coréia do Sul - 2.029 7.º França - 2.003 8.º Dinamarca - 1.960 9.º Canadá - 1.950 10.º Inglaterra - 1.946