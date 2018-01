Brasil enfrenta a Alemanha no Sub-20 Assim como acontecerá sábado nas semifinais da Copa das Confederações, Alemanha e Brasil duelam nesta sexta-feira, em Tilburg, na Holanda, pelas quartas-de-final do Mundial Sub-20. O jogo será às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão da Record e da SporTV. Os jogadores brasileiros estão ansiosos para enfrentar a Alemanha. "Trata-se de uma tradicional força do futebol mundial", comentou o técnico Renê Weber. "É um time muito forte. Já o vimos em ação contra a Argentina e a China." Os alemães também estão empolgados. Esperam que a partida desta sexta-feira sirva como inspiração para que a seleção principal vença o Brasil no sábado, pela Copa das Confederações. "Queremos ensinar a eles como vencer o Brasil", disse o técnico alemão Michael Skibbe, em tom de ironia. Assim como conseguiu com o time principal em 2002, a seleção brasileira Sub-20 também busca o penta. O Brasil já foi campeão mundial da categoria em 1983 (no México), 85 (União Soviética), 93 (Austrália) e 2003 (Emirados Árabes). Para chegar a mais um título mundial, o time de Renê Weber tem como grande trunfo a sua defesa, que até agora se mostrou intransponível: é a única seleção que ainda não sofreu gols na atual competição. O problema tem sido o ataque. Em quatro jogos, o Brasil marcou apenas quatro gols. Nas oitavas-de-final, por exemplo, sofreu para vencer a inexpressiva Síria com um mísero golzinho de pênalti, marcado pelo lateral-direito Rafinha, do Coritiba. Renê Weber confirmou como dupla ofensiva os atacantes Bobô, do Corinthians, e Rafael Sóbis, do Internacional. Com isso, o são-paulino Diego Tardelli permanece no banco de reservas. Se a seleção brasileira passar pelos alemães, enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e Espanha, que jogam sábado em Enschede. Também nesta sexta-feira, em Utrecht, jogam Marrocos e Itália. E no sábado, acontece o outro jogo das quartas-de-final: Nigéria e Holanda duelam em Kenkrade.