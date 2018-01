Brasil enfrenta a França no Sub-17 Em busca do tricampeonato no Mundial Sub-17, a Seleção Brasileira - que teve 100% de aproveitamento na primeira fase, vencendo Austrália, Croácia e Trinidad e Tobago - joga hoje contra a França, às 17h30, em Bacolet, pelas quartas-de-final do Mundial que está sendo disputado em Trinidad e Tobago. A Bandeirantes anuncia a transmissão. Leia mais no Jornal da Tarde