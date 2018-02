Brasil enfrenta Chile com Kaká, Robinho e Ronaldinho juntos Demorou, mas Dunga finalmente resolveu colocar Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho juntos como titulares da seleção brasileira. O técnico confirmou que os três astros começam jogando o amistoso deste sábado, contra o Chile, a partir das 12 horas (horário de Brasília), no Estádio Nya Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia - a TV Globo transmite ao vivo. Nos sete jogos da seleção sob o comando de Dunga, o trio só atuou junto nos 45 minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre o Equador, em outubro, num amistoso disputado em Estocolmo, também na Suécia. ?Minha intenção era ter usado essa formação no amistoso de fevereiro contra Portugal (derrota brasileira por 2 a 0, em Londres), mas não foi possível porque o Ronaldinho se machucou e precisou ser desconvocado?, explicou Dunga, nesta sexta-feira, depois de realizar o único treino da seleção para o amistoso contra os chilenos. Nos jogos em que teve os três talentos à disposição, Dunga sempre deixou um deles no banco. Ele argumentava que para encaixá-los na equipe era preciso muito treinamento, porque Robinho, Kaká e Ronaldinho Gaúcho jogam muito adiantados em seus clubes. Para colocar o trio em campo, Dunga abriu mão de um volante e recuou Elano para jogar ao lado de Gilberto Silva - exatamente como havia feito no segundo tempo da partida contra o Equador, quando Ronaldinho Gaúcho entrou no lugar de Dudu Cearense. ?O Elano vai ter de ficar mais fixo e o Kaká terá uma participação maior, saindo de trás. Mas ele é um jogador que tem boa velocidade para chegar na frente e poderá fazer isso muito bem?, avisou Dunga. Mas, quando o time do Brasil atacar, Robinho ficará pela direita, Fred será a referência na área e Ronaldinho Gaúcho jogará pela esquerda, como faz no Barcelona. A seleção brasileira já enfrentou o Chile 60 vezes, desde o Sul-Americano de 1916. E o Brasil tem ampla superioridade: são 41 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas, com 130 gols a favor e 51 contra. Depois do amistoso contra o Chile, o Brasil segue para Estocolmo, também na Suécia, onde irá enfrentar Gana, na terça-feira. BRASIL x CHILE Brasil - Júlio César; Daniel Alves, Lúcio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Elano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Fred e Robinho. Técnico: Dunga. Chile - Bravo; Vargas, Fuentes e Von Schwedler; Figueroa, Maldonado, Sanhueza, González, Fernández e Jiménez; Suazo. Técnico: Nelson Acosta. Árbitro - Martin Atkinson (ING). Horário - 12 horas (de Brasília). Local - Estádio Nya Ullevi, em Gotemburgo (Suécia). Atualizado às 08h30