Brasil enfrenta Colômbia no Sub-17 Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia iniciam nesta quarta-feira o quadrangular final do Sul-Americano Sub-17, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. São todos contra todos e quem somar mais pontos será campeão. Os três primeiros têm vaga para o Mundial, em agosto, na Finlândia. O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (ESPN Brasil, às 20h), que terminou em segundo lugar no Grupo B, com oito pontos. O técnico brasileiro Marcos Paquetá faz suspense na escalação: terá todos os atletas disponíveis, mas admite que pode fazer mudanças para surpreender a Colômbia. "É um time com jogadores fortes e agressivos, que sempre avança para o campo de ataque. Temos de ter muito cuidado, sobretudo com o atacante Juan Núñez e o meia Sebastián Hernández, responsáveis pelo comando da equipe. Mas já sabemos como jogam", explica Marcos Paquetá. O Brasil é a única Seleção que permanece com 100% de aproveitamento na competição. Na primeira fase, foram quatro jogos e quatro vitórias - 2 a 0 contra Equador e Chile e 3 a 1 contra Venezuela e Uruguai. O retrospecto aumenta a responsabilidade do Brasil. "Temos a obrigação de ganhar o campeonato", afirma o meia Juliano, do Fluminense. O técnico Eduardo Lara também faz mistério para atrapalhar os planos de Paquetá. O preparador físico Rodrigo Larrahondo garante: "Vamos surpreender, porque temos jogadores capazes de desequilibrar e com bom condicionamento físico. O nervosismo é coisa do passado." A outra partida é um clássico sul-americano: Argentina e Uruguai. Os argentinos são apontados como favoritos, já que venceram dois amistosos de preparação. "Mas esta fase é diferente, todos querem uma vaga no Mundial", avisa o técnico argentino Hugo Tocalli. "Tudo começa do zero", acrescenta Jorge da Silva, do Uruguai.