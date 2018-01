Brasil enfrenta o Chile no Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 busca recuperação no hexagonal final Campeonato Sul-Americano, após perder para a Colômbia no domingo, por 1 a 0. Nesta quarta-feira, às 22 horas (horário de Brasília), o Brasil enfrenta o Chile, em Manizales - Record e ESPN Brasil transmitem ao vivo. O Brasil tem seis pontos, três atrás da anfitriã Colômbia, que pega a Argentina, no mesmo horário, na cidade de Armênia - na preliminar, jogam Uruguai e Venezuela. A maior preocupação do técnico Renê Weber é recuperar o ânimo da seleção após perder para a Colômbia, resultado que dificultou o sonho do título. "Não podemos relaxar nesse momento. O Brasil vai brigar pelo campeonato. As partidas contra Chile e Argentina são fundamentais para nossos objetivos", disse. O treinador brasileiro não contará com o lateral-direito Rafinha, que levou o segundo cartão amarelo, e com o meia Diego Andrade, expulso na partida contra a Colômbia. Rodrigo Dias e Roberto devem ser os substitutos.