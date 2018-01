Brasil enfrenta o Paraguai amanhã O Brasil inicia nesta sexta-feira a arrancada final para garantir vaga para o Mundial Sub-20, marcado para março nos Emirados Árabes. A seleção enfrenta o Paraguai, em Maldonado (a 130 km de Montevidéu), pelo hexagonal decisivo do Campeonato Sul-Americano, como favorita e com retrospecto espetacular. O time do técnico Valinhos venceu as quatro partidas anteriores, marcou 15 gols, não sofreu nenhum e é o único invicto. O jogo começa às 23h30 (horário de Brasília) e o SBT transmite a partir de 0h30. Equador e Colômbia completam o programa. O treinador brasileiro deve contar com força total. Mas, por estratégia, trata de negar o favoritismo. "A primeira fase do torneio teve valor", admitiu Valinhos. "Agora, no entanto, teremos adversários mais difíceis", completou ele, ao lembrar que Uruguai e Argentina também se classificaram. Seu colega Aníbal Ruiz procurou passar confiança no futuro do time paraguaio. "Todos começam do zero e não há favoritos", ponderou. "Nosso objetivo não é o título, mas vaga para o Mundial." O raciocínio de Aníbal Ruiz faz sentido, porque os quatro primeiros colocados garantem presença no grupo que brigará pelo título nos Emirados Árabes. O campeonato, porém, pode mudar de sede. A Fifa anunciou nesta quinta-feira que fará a alteração, se houver nova guerra dos EUA contra o Iraque. O Japão é a primeira alternativa. O Brasil deve começar o jogo com Jefferson; Daniel, Edu, Jean e André Bahia; Dudu, Felipe Melo, Daniel Carvalho e Carlos Alberto; Elton e Dagoberto.