Brasil enfrenta o Paraguai no Sub-17 A seleção brasileira Sub-17 entrará em campo na noite deste sábado (às 22h10, horário de Brasília) para cumprir uma formalidade no Campeonato Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado em Maracaibo, na Venezuela. Líder do grupo A com nove pontos em três jogos e saldo de 12 gols, o time do Brasil enfrentará o Paraguai sabendo que só um desastre o deixará fora do quadrangular final que definirá os dois classificados para o Mundial, que será disputado em outubro, no Peru. O Brasil só será eliminado se perder por cinco gols de diferença e o Equador ganhar da Bolívia por oito gols de vantagem, também neste sábado.