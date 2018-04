Brasil enfrenta o Uruguai na estreia do hexagonal final do Sul-Americano

LA PUNTA - O Brasil estreia neste domgino no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-17 contra o Uruguai, na cidade de La Punta, na Argentina. Completam a rodada de hoje Argentina x Peru e Paraguai x Venezuela.

Os quatro primeiros colocados ao final do hexagonal asseguram a vaga na Copa do Mundo, que será realizada nos Emirados Árabes Unidos.

Sob o comando do técnico Alexandre Gallo, que assumiu a equipe no início do ano, o Brasil tenta manter supremacia na categoria. Dos 14 campeonatos disputados até hoje, o Brasil venceu dez edições, além de ser o atual tetracampeão.

O adversário deste domingo, no entanto, é osso duro de roer. Na primeira fase, as duas equipes empataram por 1 a 1 e os uruguaios mostraram bom poder ofensivo no primeiro tempo, abrindo o marcador. Na segunda etapa, a Celeste teve de se segurar na defesa após a expulsão do volante Buschiazzo aos 30 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o Brasil não conseguiu a virada. A base do time uruguaio é o Peñarol, que cedeu seis jogadores.

Um dos destaques da seleção brasileira é o atacante Kenedy, do Fluminense, que já marcou três gols no torneio, além de mostrar bom poder de finalização.

Também estão na equipe vários dos jovens que ganharam o último torneio continental sub-15, entre os quais o artilheiro daquela competição, Thiago Rodrigues, o Mosquito, e seus companheiros Lincoln, Índio e o goleiro Marcos.

Na quarta-feira, a equipe brasileira vai enfrentar a Venezuela e, no outro domingo, a anfitriã Argentina, que joga pressionada pelo fato de não conquistar o título continental há dez anos.