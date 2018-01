Brasil enfrenta o Uruguai no Sub-20 O Brasil enfrenta o Uruguai neste sábado, pela última rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20, em Pereira (Colômbia), sem três titulares, precisando apenas de um empate para ser o primeiro do grupo B. Caso termine como líder, a seleção brasileira deve enfrentar no primeiro jogo do hexagonal final o Chile ou o próprio Uruguai, na próxima terça-feira. O Brasil, que já está classificado depois da vitória por 4 a 2 diante do Chile, não poderá contar neste sábado com o volante Roberto, do Guarani, que foi expulso, além de Quirino, do Atlético-MG, e Leonardo, do Santos, que tomaram o segundo cartão amarelo. Além destes três, outros sete jogadores do Brasil têm cartão amarelo e podem ficar de fora da primeira partida da segunda fase do Sul-Americano, que classifica os quatro primeiros colocados para o Mundial Sub-20, na Holanda, em julho. Brasil e Uruguai entram em campo às 23 horas (horário de Brasília), com transmissão da Record e ESPN Brasil. No outro jogo deste sábado pelo grupo B, o Chile enfrenta o Equador precisando da vitória para se classificar.