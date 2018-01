Brasil enfrenta Real em fevereiro Agora é oficial. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os dois primeiros jogos da seleção brasileira em 2003. Em 12 de fevereiro, o Brasil enfrenta o Real Madrid, em Madri, na festa do centenário do clube espanhol. Em 29 de março, o adversário será a seleção de Portugal, dirigida por Luiz Felipe Scolari, em local a ser escolhido pela Federação de Portugal. O principal estádio do Porto passa por reformas e a tendência, atual, é que o jogo seja em Paris. Depois, haverá mais quatro datas para amistosos da seleção até a Copa das Confederações, em junho, na França. Técnico - O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vai estudar com calma um nome para ocupar o cargo na seleção principal em 2003. Oswaldo de Oliveira, do São Paulo, e Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, são os mais cotados. Carlos Alberto Parreira, do Corinthians, também goza de muito prestígio na CBF. Teixeira até brincou sobre o comentário repetido de Parreira de que só aceitaria voltar à seleção se fosse como coordenador. "Todo mundo muda de idéia. Eu já mudei várias vezes, a vida é assim." Ele garante que não se definiu sobre o sucessor de Felipão. "Quero conversar com amigos, amadurecer a idéia, ver como os técnicos se comportaram nos clubes, as competições que vêm pela frente", disse. "Você acha que é o Luxemburgo? Sinceramente, não sei. É o do São Paulo? Também não sei." Negou, porém, a possibilidade de escolher uma "zebra" para o lugar de Felipão. "Não vou tirar coelho da cartola. Todos já sabem os nomes dos cotados."