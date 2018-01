Brasil enfrenta seleção de Honduras A seleção de Honduras terminou em segundo lugar no Grupo C e vai enfrentar o Brasil nas quartas-de-final da Copa América, na próxima segunda-feira. Nesta quinta-feira à noite, a equipe da América Central, convidada para participar da competição, no lugar da Argentina, venceu o Uruguai por 1 a 0, gol marcado por Amado Guevara, aos 39 minutos do segundo tempo, e conquistou seu sexto ponto no torneio. A Costa Rica, que na preliminar goleou a Bolívia por 4 a 0, foi a campeã do Grupo com 7 pontos. Os costa-riquenhos também foram convidados pela Conmebol, e substituiram o Canadá. Apesar da derrota, a seleção uruguaia obteve classificação por ter sido um dos dois melhores terceiros colocados. Além de Brasil x Honduras, a próxima etapa da Copa América terá os seguintes jogos: Chile x México, Costa Rica x Uruguai e Colômbia x Peru.