Brasil enfrentará a Bélgica em março A Federação Belga de Futebol confirmou, nesta sexta-feira, que a seleção brasileira será adversária da Bélgica em uma partida amistosa, provavelmente no dia 1.º de março de 2006. O local será o estádio Bollaert, na cidade francesa de Lens. ?O acordo da organização deste confronto é definitivo e o único que pode mudar é a data?, informou o comunicado oficial da entidade belga. O motivo para o jogo ser realizado na França é a comemoração do centenário do RC Lens, o time de futebol da cidade.