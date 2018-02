Brasil enfrentará a Nova Zelândia antes da Copa O último amistoso do Brasil antes da estréia na Copa vai ser contra a Nova Zelândia, no dia 4 de junho, em Genebra, na Suíça. O adversário foi definido nesta quarta-feira e atende a um pedido do técnico Carlos Alberto Parreira. Ele queria enfrentar uma seleção com futebol semelhante ao praticado pela Austrália, com quem os brasileiros vão cruzar na primeira fase do Mundial da Alemanha. No ranking da Fifa, a Nova Zelândia ocupa o 122º lugar. A vizinha Austrália está na 48ª posição. O primeiro jogo do Brasil no Mundial vai ser disputado em 13 de junho, contra a Croácia. Nas Eliminatórias da Copa, a Nova Zelândia não conseguiu superar as Ilhas Salomão (140ª colocada no ranking da Fifa), seleção que disputou com a Austrália o direito de decidir com o Uruguai uma vaga na repescagem para o Mundial. Antes do jogo com a Nova Zelândia, ainda na fase final de preparação da seleção brasileira na Suíça, um outro amistoso será realizado, possivelmente contra um combinado local no dia 31 de maio. Parreira já tinha pedido ao secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Antonio Teixeira, que não fossem escolhidos adversários fortes para os dois testes finais antes do Mundial. ?Vamos deixar as pedreiras para a competição. Às vésperas da estréia na Copa, não seria interessante jogar com uma seleção de primeira linha?, justificou o treinador. De acordo com o técnico, haverá uma conversa entre as comissões técnicas do Brasil e da Nova Zelândia ? o mesmo ocorrerá com quem treinar o combinado suíço ? para deixar bem claro o caráter de jogo-treino. ?Não quero nenhuma dividida mais ríspida, nada que possa pôr em risco a presença dos atletas no Mundial?, avisou Parreira. A seleção vai viajar no dia 21 de maio para a cidade de Weggis, na Suíça, onde ficará hospedada num lindo castelo de 22 de maio a 4 de junho. A equipe treinará ao lado do Park Hotel Weggis, num estádio com capacidade para 5.800 espectadores. A qualidade e a dimensão do gramado são idênticas à dos estádios escolhidos para os jogos do Mundial. Na Suíça, a equipe realizará 20 treinamentos. A avaliação médica do grupo, com exames clínicos, também será feita na Europa, por causa da proximidade da grande maioria dos convocados, quase todos atuando em clubes da Espanha, Alemanha e Itália. Logo após o amistoso com a Nova Zelândia, a seleção segue para a cidade de Königstein, na Alemanha - a sede do Brasil durante a primeira fase da Copa. Rússia ? O técnico Carlos Alberto Parreira, o coordenador Zagallo, os demais integrantes da comissão técnica e os atletas corintianos Ricardinho e Gustavo Nery vão viajar para Moscou na noite do domingo de Carnaval, a fim de se juntar com os demais convocados para o amistoso do dia 1º de março contra a seleção russa. Assim, a Rússia, em 1º de março, um provável combinado suíço, em 31 de maio, e a Nova Zelândia, no dia 4 de junho, serão os últimos compromissos do Brasil até a primeira partida da Copa do Mundo.